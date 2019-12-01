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Bakan Pakdemirli tedavi edilen kara akbabayı doğaya saldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bolu'da yaralı halde bulunan kara akbabayı tedavisinin ardından doğaya bıraktı.

Mustafa Çalkaya   | 01.12.2019
Bakan Pakdemirli tedavi edilen kara akbabayı doğaya saldı

Ankara
                    

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, köylüler tarafından bulunan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen yaralı akbaba, Düzce Edremit Yaban Hayatı Geliştirme ve Rehabilitasyon Sahası'nda tedavi edildi. Kara akbabaya burada uçuş eğitimi de verildi. 

Bakan Pakdemirli tarafından, Gölcük’te ait olduğu ortama tekrar bırakılan kara akbabanın kanat genişliği 240 santimetre, ağırlığı ise 13 kilogram olarak ölçüldü.

Kara akbabanın Türkiye'de bilinen en büyük popülasyonu, 22-27 çiftle Eskişehir Türkmenbaba Dağları'nda bulunuyor.

Öte yandan Bakan Pakdemirli, Gölcük'te endemik bir tür olan 650 Abant alasını da göle saldı.

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