Bakan Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Raab ve İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanı Laya ile telefonda görüştü.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile mevkidaşı Raab'ın görüşmesinde, Kıbrıs, Libya ve Yukarı Karabağ konuları ele alındı.
Bakan Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanı Arancha Gonzalez Laya’yla da telefonda görüştü. Görüşmede ikili ve bölgesel konular ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.