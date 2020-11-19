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Türkiye

Bakan Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Raab ve İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanı Laya ile telefonda görüştü.

Zuhal Demirci,Murat Özgür Güvendik   | 19.11.2020
Bakan Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile mevkidaşı Raab'ın görüşmesinde, Kıbrıs, Libya ve Yukarı Karabağ konuları ele alındı.

Bakan Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanı Arancha Gonzalez Laya’yla da telefonda görüştü. Görüşmede ikili ve bölgesel konular ele alındı. 

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