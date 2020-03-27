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Spor, Basketbol

Hidayet Türkoğlu'ndan 'evde kaldığını' gösteren 100 kişiye hediye

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Türkoğlu, Kovid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında "evde kaldığını" gösteren 100 kişiye, "Türkiye’nin Basketbol Aşkı" kitabını hediye edeceğini duyurdu.

Erkan Tiryaki   | 27.03.2020
Hidayet Türkoğlu'ndan 'evde kaldığını' gösteren 100 kişiye hediye

İstanbul

 Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında "evde kaldığını" gösteren 100 kişiye, "Türkiye’nin Basketbol Aşkı" kitabını hediye edeceğini duyurdu.

Hidayet Türkoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da destek verdiği sosyal medyadaki kampanyaya kendisini davet eden MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'ya cevap vererek, "Değerli büyüğüm Sayın Saffet Sancaklı'ya beni de dahil ettiği için teşekkür ederim. Bu tweetin altında '#EvdeKalTürkiye' etiketiyle fotoğraf paylaşan 100 kişiye 'Türkiye’nin Basketbol Aşkı' kitabını hediye edeceğim." ifadelerini kullandı.

Türkoğlu, milli basketbolcular Sinan Güler, Melih Mahmutoğlu ve Doğuş Balbay'ı da kampanyaya katılmaya davet etti.


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