Euro
9.02
Dolar
7.41
BIST 100
1,559.28
Altın
1,857.60
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2019 Yılı Medya Oscar Ödülleri Töreni'nde konuşuyor Trabzon’un Araklı ilçesine bağlı Taşgeçit mahallesinde başlayan yangın evlere sıçradı.
logo
Türkiye, Koronavirüs

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu CoronaVac aşısı için 'Acil Kullanım Onayı' verdi

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, analizleri tamamlanan CoronaVac aşısı için "Acil Kullanım Onayı" verdi.

Yeşim Sert Karaaslan   | 13.01.2021
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu CoronaVac aşısı için 'Acil Kullanım Onayı' verdi Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar/AA

Ankara

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından, analizleri tamamlanan CoronaVac aşısı için "Acil Kullanım Onayı" verildi. 


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından bulaşıcı hastalıklar kapsamında kabul edilen ve halk sağlığını ciddi olarak tehdit eden Kovid-19 pandemisiyle mücadele kapsamında kullanılması planlanan "Coronavac 600 SU/0.5 ml IM Enjeksiyon Süspansiyon İçeren Flakon" isimli aşının, halka hızlı erişiminin sağlanması için Acil Kullanım Onayı kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: 

"Bu kapsamda bilimsel veriler değerlendirilirken, bir yandan da ülkemize ulaşan numuneler kurumumuz laboratuvarlarında 14 gün boyunca incelenmiştir.

Bilimsel değerlendirmeler ve incelemeler sonucunda, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca ilgili aşı için Acil Kullanım Onayı verilmiştir."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 66 milyonu geçti
Filistin'de Kovid-19 salgınında vaka sayısı 168 bini aştı
İlk CoronaVac aşısı Sağlık Bakanı Koca'ya yapıldı
İngiltere'de Kovid-19'dan son 24 saatte 1564 kişi hayatını kaybetti
İlk Kovid-19 aşısı, Sağlık Bakanı Koca ve Bilim Kurulu üyelerine yapılacak

Benzer haberler

Filistin'de Kovid-19 salgınında vaka sayısı 168 bini aştı

Filistin'de Kovid-19 salgınında vaka sayısı 168 bini aştı

İlk CoronaVac aşısı Sağlık Bakanı Koca'ya yapıldı

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu CoronaVac aşısı için 'Acil Kullanım Onayı' verdi

Almanya, Türkiye-Yunanistan istikşafi görüşmelerinin başlayacak olmasını olumlu karşılıyor

Almanya, Türkiye-Yunanistan istikşafi görüşmelerinin başlayacak olmasını olumlu karşılıyor
İtalya İlaç Ajansı Genel Müdürü Çin aşısının Avrupa için muhtemel aşı adayı olabileceğini söyledi

İtalya İlaç Ajansı Genel Müdürü Çin aşısının Avrupa için muhtemel aşı adayı olabileceğini söyledi
Almanya Sağlık Bakanı Spahn: Aşılama kampanyasına katılmak toplumsal bi görevdir

Almanya Sağlık Bakanı Spahn: Aşılama kampanyasına katılmak toplumsal bi görevdir