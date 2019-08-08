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Ayın Fotoğrafları ve Videosu belli oldu

AA'nın temmuz ayı fotoğraf ve video haber oylaması sonuçlandı.

Özgür Güz   | 08.08.2019
Ayın Fotoğrafları ve Videosu belli oldu

Ankara

Anadolu Ajansı'nın web sitelerinden Türkçe ve İngilizce dillerinde yapılan oylamada, haber kategorisinde 20, yaşam kategorisinde 19 ve spor kategorisinde 15 fotoğraf arasından "Ayın Fotoğrafı" ile 5 video arasından "Ayın Videosu" seçildi.

Haber kategorisi birincisi

Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar oldu -Rusya ve Beşşar Esed rejimi, Suriye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki Ariha ilçesine saldırı düzenledi. Olay yerinde arama kurtarma çalışması başlatan sivil savunma ekipleri ve vatandaşlar, enkaz altında kalan bir çocuğu kurtardı.

Yaşam kategorisi birincisi

Besiciler Faraşin Yaylası'nda -Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde güvenliğin tesis edilmesiyle artık "huzur yaylası" olarak anılan Hakkari ve Van sınırları arasında yer alan 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası'na göçerlerin ilgisi artıyor.

Spor kategorisi birincisi

Paralimpik milli yüzücü, Tokyo 2020 için "kulaç atıyor" -Kendisine protez malzemeleri sağlayan firma yetkilisinin yönlendirmesiyle yüzmeye başlayan ve başarıdan başarıya koşan milli sporcu Hamit Demir, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmayı hedefliyor.

Kaş'ın su altı dünyası keşfedilmeyi bekliyor -Türkiye'de dalış turizminin vazgeçilmez adresleri arasında gösterilen Antalya'nın Kaş ilçesi, masmavi deniziyle su altı dünyasını keşfetmek isteyen dalgıçları ağırlıyor. (Hüseyin Yıldız)

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