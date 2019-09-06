Ayın Fotoğrafları ve Videosu belli oldu
AA'nın ağustos ayı fotoğraf ve video haber oylaması sonuçlandı.
Ankara
Anadolu Ajansı'nın web sitelerinden Türkçe ve İngilizce dillerinde yapılan oylamada, haber kategorisinde 14, yaşam kategorisinde 18 ve spor kategorisinde 9 fotoğraf arasından "Ayın Fotoğrafları", 5 video arasından "Ayın Videosu" seçildi.
Haber kategorisi birincisi
Çanakkale'de orman yangını- Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Yaşam kategorisi birincisi
Gaziantep'te kurutmalıklar ev kadınlarının kazanç kapısı- Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde yaz sezonunda hazırlanan ve artık yurt dışına da gönderilmeye başlanan kurutmalıklar, ev kadınlarının gelir sağladığı sektör haline geldi. Kurutmalıklar, ilçenin hakim tepelerine kurulan çardaklarda kurutuluyor.
Spor kategorisi birincisi
Dalaman Çayı'nda rafting heyecanı turistleri cezbediyor- Türkiye'nin bin 440 kilometrelik en uzun kıyı şeridine sahip turizm merkezlerinden Muğla'daki Dalaman Çayı, adrenalin tutkunu yerli ve yabancı turistlere rafting heyecanı yaşatıyor. Bölgeyi ziyarete gelen turistler, tatillerine renk katmak amacıyla farklı turlara yöneliyor. Özellikle macera meraklısı turistlerin en fazla rağbet gösterdiği turizm faaliyetlerinin başında ise soğuk sularda yapılan "rafting" geliyor. Antik ismi İndos olan 229 kilometre uzunluğa sahip Dalaman Çayı, Toroslar'ın batısındaki Göktepe ve Yaylacık dağlarından inen kolların birleşmesiyle büyüyüp dar ve derin bir vadi içinden akarak rafting sporu için vazgeçilmez bir ortam sunuyor.
Video kategorisi birincisi
Iğdır'da dağ tırmanışı yaparken evlenme kararı alan dağcı çift, Tekelti Dağı'nın zirvesinde nikah kıydı. Dağcılarla zirveye çıkan Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan (sağda), zirvede cübbesini giyip genç çiftin nikahını kıydıktan sonra aile cüzdanını teslim etti. (Hüseyin Yıldız)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.