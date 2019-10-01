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Ayın fotoğrafları ve videosu oylaması başladı

AA'nın eylül ayı fotoğraf ve video haber oylaması başladı.

Özgür Güz   | 01.10.2019
Ayın fotoğrafları ve videosu oylaması başladı

Ankara

Anadolu Ajansı'nın web sitelerinden Türkçe ve İngilizce dillerinde eylül ayının fotoğraf ve videolarını seçmek için oylamalar bugün sona eriyor.

Oylamada haber kategorisinde 14, yaşam kategorisinde 18 ve spor kategorisinde 11 fotoğraf arasından "Ayın Fotoğrafları", 5 video arasından "Ayın Videosu" seçilecek.

Oylamalar, "photovideorate.aa.com.tr" internet adresi üzerinden 6 Ekim Pazar 24:00'e kadar sürecek.

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