Ayın fotoğrafları ve videosu oylaması başladı
AA'nın eylül ayı fotoğraf ve video haber oylaması başladı.
Ankara
Anadolu Ajansı'nın web sitelerinden Türkçe ve İngilizce dillerinde eylül ayının fotoğraf ve videolarını seçmek için oylamalar bugün sona eriyor.
Oylamada haber kategorisinde 14, yaşam kategorisinde 18 ve spor kategorisinde 11 fotoğraf arasından "Ayın Fotoğrafları", 5 video arasından "Ayın Videosu" seçilecek.
Oylamalar, "photovideorate.aa.com.tr" internet adresi üzerinden 6 Ekim Pazar 24:00'e kadar sürecek.