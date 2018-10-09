Ayın Fotoğrafları ve Videosu belli oldu

ANKARA

Anadolu Ajansı'nın web sitelerinden Türkçe ve İngilizce dillerinde yapılan oylamada, haber kategorisinde 8, yaşam kategorisinde 18 ve spor kategorisinde 7 fotoğraf arasından "Ayın Fotoğrafı" ile 5 video arasından "Ayın Videosu" seçildi.

Haber kategorisi birincisi

İsrail güçlerine protesto -İsrail askerleri, ABD'nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) mali yardımları durdurma kararını protesto amacıyla Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'nda bir araya gelen Filistinlilere müdahale etti. Göstericiler, İsrail güçlerinin müdahalesine sapanla taş atarak karşılık verdi.

Yaşam kategorisi birincisi

Çiftçilere destek -Muş'ta Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Genç Çiftçi" projesi kapsamında 3 çiftçiye destek verildi. Hasköy ilçesinde projeleri onaylanan 3 çiftçiye, 29 bal üretimi ile 3 arı sütü ünitesi Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın tarafından teslim edildi.

Spor kategorisi birincisi

Istaf Uluslararası Atletizm Şampiyonası -Almanya'nın başkenti Berlin'de 77. Istaf Uluslararası Atletizm Şampiyonası düzenlendi. Şampiyonada kadınlar 3000 metre engelli yarışları koşuldu.

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"Işık hadisesi" ilgiyle izlendi -Tillo ilçesinde, İbrahim Hakkı Hazretleri'nin 254 yıl önce yaptırdığı ışık düzeneğiyle güneşin ilk ışınlarının hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucunu aydınlatması hadisesi izlendi. (Bestami Bodruk - Recep Çelik)