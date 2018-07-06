Ayın Fotoğrafları ve Videosu belli oldu

AA'nın haziran ayı fotoğraf ve video haber oylaması sonuçlandı.

anasayfa > Türkiye 06.07.2018

Ayın Fotoğrafları ve Videosu belli oldu

ANKARA

Anadolu Ajansı'nın web sitelerinden Türkçe ve İngilizce dillerinde yapılan oylamada, haber kategorisinde 14, yaşam kategorisinde 18 ve spor kategorisinde 14 fotoğraf arasından "Ayın Fotoğrafı" ile 6 video arasından "Ayın Videosu" seçildi.

Haber kategorisi birincisi

Erdoğan’ın seçim zaferi -AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim zaferinin ardından partisinin genel merkezindeki balkon konuşmasında vatandaşları selamladı.

Yaşam kategorisi birincisi

İstanbul’da şimşekler -İstanbul'da gece saatlerinde sağanak etkili oldu. Yağışla beraber yıldırım ve şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

Spor kategorisi birincisi

Cüneyt Çakır Dünya Kupası’nda -Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası D grubu maçında Nijerya ile Arjantin, Saint Petersburg Stadyumu’nda karşılaştı. Arjantinli Lionel Messi’nin de forma giydiği maçı, Türk hakem Cüneyt Çakır yönetti.

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