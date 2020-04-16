Avcılar'da iki metrobüs çarpıştı
Avcılar'da karşı yönden gelen iki metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
İstanbul
Alınan bilgiye göre, İBB Sosyal Tesisleri civarında karşı yönden gelen iki metrobüs çarpıştı.
Kazada, metrobüs şoförleri ve 2 yolcu yaralandı.
Yaralanan 4 kişi, ambulansla hastaneye sevk edildi.
Kaza nedeniyle aksayan metrobüs seferleri kontrollü olarak başladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.