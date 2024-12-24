Küçükçekmece'de metrobüs arızası nedeniyle yolcular araçtan indirildi
Küçükçekmece'de, arıza nedeniyle Sefaköy ile Yenibosna arasında duran metrobüsteki yolcular araçtan tahliye edildi.
İstanbul
Beylikdüzü'nden Söğütlüçeşme yönüne sefer yapan metrobüs, henüz bilinmeyen bir nedenle arızalandı.
Sefaköy ile Yenibosna durakları arasında kalan metrobüs, ekiplerce gidiş ve dönüş güzergahının ortasındaki alana çekildi.
Yolcular bir süre bekletildikten sonra araçtan indirildi.
Aracın tekrar çalıştırılamaması nedeniyle yolcular başka bir metrobüse aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.