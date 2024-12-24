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Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Karesi ilçesindeki patlayıcı üretim fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamalarda bulunacak. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oluyor. Balıkesir’in Karesi ilçesinde patlayıcı üretim fabrikasında patlama meydana geldi. -VTR -
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Küçükçekmece'de metrobüs arızası nedeniyle yolcular araçtan indirildi

Küçükçekmece'de, arıza nedeniyle Sefaköy ile Yenibosna arasında duran metrobüsteki yolcular araçtan tahliye edildi.

Uğur Aslanhan  | 24.12.2024 - Güncelleme : 24.12.2024
Küçükçekmece'de metrobüs arızası nedeniyle yolcular araçtan indirildi

İstanbul

Beylikdüzü'nden Söğütlüçeşme yönüne sefer yapan metrobüs, henüz bilinmeyen bir nedenle arızalandı.

Sefaköy ile Yenibosna durakları arasında kalan metrobüs, ekiplerce gidiş ve dönüş güzergahının ortasındaki alana çekildi.

Yolcular bir süre bekletildikten sonra araçtan indirildi.

Aracın tekrar çalıştırılamaması nedeniyle yolcular başka bir metrobüse aktarıldı.

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