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Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Karesi ilçesindeki patlayıcı üretim fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamalarda bulunacak. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oluyor. Balıkesir’in Karesi ilçesinde patlayıcı üretim fabrikasında patlama meydana geldi. -VTR -
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Trakya'daki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 39 olarak ölçüldü

Özgün Tiran, Gökhan Zobar  | 24.12.2024 - Güncelleme : 24.12.2024
Trakya'daki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 39 olarak ölçüldü

Kırklareli

Trakya'daki 14 barajın ortalama doluluk oranı yüzde 39 olarak ölçüldü.

DSİ Edirne 11. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 1 milyar 112 milyon 968 bin metreküp depolama hacmine sahip 14 barajda, 430 milyon 243 bin metreküp su bulunuyor.

Buna göre söz konusu barajların doluluk oranı yüzde 39 olarak kaydedildi.


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