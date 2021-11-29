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Haramidere durağında iki metrobüs çarpıştı

Beylikdüzü'nden Zincirlikuyu istikametine gitmekte olan iki metrobüs, Haramidere durağında çarpıştı.

Halis Akyıldız   | 29.11.2021
Haramidere durağında iki metrobüs çarpıştı

İstanbul

Zincirlikuyu yönüne seyreden metrobüs, Haramidere durağında yolcu indiren öndeki metrobüse çarptı.

Çarpmanın etkisiyle arkadaki metrobüsün ön camları, öndeki aracın ise arka camları kırıldı.

Kazada yaralanan olmazken metrobüs durağında bir süre yoğunluk oluştu.

Kaza yapan araçlar yoldan çekildikten sonra hattaki yoğunluk normale döndü.

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