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ATM'lere sahte para yatırıp bankaları dolandırmışlar

Mersin'de 10 liralık banknotların belirli parçalarını kullanarak hazırladıkları sahte 200 liraları ATM'lere yatırıp bankaları dolandırdıkları iddia edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Serkan Avcı   | 20.04.2019
ATM'lere sahte para yatırıp bankaları dolandırmışlar

Mersin

Mersin'de 10 liralık banknotların belirli parçalarını kullanarak hazırladıkları sahte 200 liraları ATM'lere yatırıp bankaları dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ATM'lere sahte para yatırmak suretiyle bankaların dolandırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin ATM'lere sahte banknotlar yatırmak suretiyle hesaplarında biriken paraları, Mersin, Gaziantep, Amasya ve Kayseri'deki tanıdıklarına çektirdiklerini belirledi.

Zanlıların kimliklerini tespit eden polis, kentteki çeşitli adreslere düzenlediği operasyonda K.G. ve S.O. ile onlara yardım ettiği ileri sürülen iki şüpheliyi gözaltına aldı, aramalarda çok sayıda sahte banknot ele geçirildi.

K.G. ve S.O'nun, orijinal banknotları parçalarından ATM'lerin algılayamayacağı şekilde sahte banknotlar yaptıkları sistem kurdukları tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.G. ve S.O. tutuklandı, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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