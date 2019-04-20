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Bin 300 yıllık olduğu tahmin edilen kitap ele geçirildi

Diyarbakır'da papirüse Arap alfabesiyle altın ve gümüş yazmalı, 51 yaprak ve 102 sayfadan oluşan dini motifli kitabı satmaya ve almaya çalıştıkları iddiasıyla 7 zanlı hakkında soruşturma başlatıldı.

Aziz Aslan   | 20.04.2019
Bin 300 yıllık olduğu tahmin edilen kitap ele geçirildi

Diyarbakır

Diyarbakır'da bin 300 yıllık olduğu tahmin edilen kitap ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Bismil ve Ergani ilçelerinde ikamet eden 3 şüphelinin tarihi eser niteliğindeki kitabı satmak için alıcı aradıkları istihbaratına ulaşıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı doğrultusunda Bismil ilçesinde düzenlenen operasyonda kitabı satmaya çalışan zanlılar suçüstü yakalandı.

Aramada papirüse Arap alfabesiyle altın ve gümüş yazmalı, 51 yaprak ve 102 sayfadan oluşan, 13 asırlık olduğu düşünülen dini motifli kitap ele geçirildi.

Tarihi eser niteliğindeki kitap ekiplerce muhafaza altına alındı, olayla iltisaklı 7 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

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