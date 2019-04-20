'Mahkumların hepsi bize emanet'
Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Elbistan, yaptıkları zor görevin hem vicdani hem de hukuki sorumluluğu bulunduğunu belirterek "Mahkumların hepsi bize emanet ve hepsi kardeşimizdir." dedi.
İstanbul
Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Nedim Elbistan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2008'den bu yana hizmet veren kurumun, fiziki yapı ve teknik özellikleri bakımından dünyanın en modem Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu olduğunu söyledi.
Ceza İnfaz Kurumu'nda annelerinin yanında kalmakta olan 0-6 yaş arası 93 çocuk bulunduğunu anlatan Elbistan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bu çocukların ana okulu çağında olanları kurumumuz içinde bulunan Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığımızın ortak projesi olan Adalet Anaokulu'na devam etmektedir. Bu anaokulu dünyada tek ve alanında en iyi anaokulu konumundadır. Bu okulda kurumda annelerinin yanında kalan 2-6 yaş arası çocuklarla çalışan personel çocukları eğitim görmektedir. Milli Eğitim Bakanlığının öğretmenleri gözetiminde saat 09.00-17.00 arası 40 çocuk eğitim görmektedir. Ayrıca annelerinin yanında kalan 0-2 yaş arası çocukların psikososyal ve bilişsel gelişimlerinin desteklenmesi ve farklı materyalleri tanımalarını sağlamak amacıyla kurum içerisinde oluşturulan oyun alanında Maltepe Üniversitesinden gelen öğretim görevlilerinin de desteğiyle ortalama her hafta 25 çocuk faydalanmaktadır."
Ceza infaz kurumunda bin 352 hükümlü ve tutuklu olduğunu belirten Elbistan, şunları kaydetti:
"Bunun 300'ünü 51 ülkenin vatandaşları oluşturuyor ve böylece kurumda 27 ayrı dil konuşuluyor. İnsani olarak zorlu bir görevi ifa ediyoruz. Üzerimizdeki yükle beraber bu durumun hem vicdani hem de hukuki bir sorumluluğu var. İnşallah bu tarafta karşılığını almasak da ahirette sevabını alırız diye düşünüyoruz çünkü mahkumların hepsi bize emanet ve hepsi kardeşimizdir. Onların buradaki zamanlarını en iyi şekilde değerlendirip, dışarıya çıkmaları ve ailelerine kavuşmalarını sağlamak amacımızdır. Burası insanlar için yapılmış ve buraya düşmem diyen insan yalan söyler ama bir gelen bir daha gelmesin."
"Dışarıdaki kadınlar ellerindeki imkanlarını en iyi şekilde değerlendirsin"
Kadın mahkum E.D. 2017'den bu yana cezaevinde bulunduğunu ve 2 yaşında bir çocuğu olduğunu belirterek, "Cezaevine girmeden önce direksiyon öğretmenliği yapıyordum, dışarı çıktığımda da sağlık sektöründe çalışmak istiyorum. Dışarıdaki kadınlar, ellerindeki imkanlarını en iyi şekilde değerlendirsinler ve her şeye sahip oldukları için şükretsinler." dedi.
Kadın mahkum M.D. ise bebeğini doğurduktan 5 ay sonra cezaevine geldiğini söyleyerek, "Kreşimiz açıldığından beri çocuklarımızın kreş ortamında oyuncaklarla ve eğitimcilerle beraber büyümesi bizim için çok güzel bir şey oldu. Emeği geçen müdürlerimize ve görevlilerin her birine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.