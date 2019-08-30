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AŞTİ'de 'Güvenli Terminal' uygulaması

Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatıyla yeni eğitim-öğretim döneminin başlayacak olması ve tatil dönüşlerinin yoğunluğu sebebiyle Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde uygulama gerçekleştirildi.

Aykut Karadağ   | 30.08.2019
AŞTİ'de 'Güvenli Terminal' uygulaması

Ankara

Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) "Güvenli Terminal" uygulaması yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, 2019-2020 eğitim öğretim döneminin başlayacak olması ve tatil dönüşlerinin yoğunluğu sebebiyle Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatı ile AŞTİ'de alınan ek tedbirler kapsamında, Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü koordinesinde Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ve BUGSAŞ Güvenlik Müdürlüğü görevlilerince "Güvenli Terminal" uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamada ekipler, AŞTİ'ye gelen yolcu otobüslerinde, emanet depolarında, şüpheliler ve paketler üzerinde dedektör köpekler vasıtasıyla arama yaptı.

Ayrıca AŞTİ'de yazıhanesi bulunan firmalara ekipler, son zamanlarda Türkiye'ye kaçak yollardan giren yabancı uyruklu kişilerin transferinde yolcu otobüslerini kullandıkları uyarısında bulundu. Bu tarz faaliyetler içerisinde bulunan otobüs firmalarına da yasal işlem yapılacağını bildirdi.

AŞTİ'de halkın huzur, can ve mal güvenliğinin sağlanması için ekiplerin 7/24 esasına göre çalışmalarına aralıksız devam edeceği öğrenildi.

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