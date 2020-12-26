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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2020

Ankara Emniyet Müdürü Yılmaz'ın tercihi 'Polislerin ilk iftarı' oldu

Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Cankut Taşdan   | 26.12.2020
Ankara Emniyet Müdürü Yılmaz'ın tercihi 'Polislerin ilk iftarı' oldu

Ankara

Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yılmaz, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Haber kategorisinde Doğukan Keskinkılıç'ın "Koronavirüs yasaklarında polislerin ilk iftarı" isimli fotoğrafına oy veren Yılmaz, spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğrafını tercih etti.


Polislerin ilk iftarı

Yılmaz, yaşam kategorisinde de İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ile hilal" isimli fotoğrafını seçti.


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