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Antalya'da trafik kazası: 17 yaralı

Antalya'da, içinde otel personelinin bulunduğu servis otobüsünün yoldan çıkarak kaza yapması sonucu 17 kişi yaralandı.

Gülsem Adam   | 23.12.2019
Antalya'da trafik kazası: 17 yaralı Fotoğraf: Gülsem Adam /AA

Antalya

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Topçam mevkiinde Adem Şahan'ın kullandığı 07 KR 931 plakalı servis otobüsü, yağışın etkisiyle yoldan çıkarak yamaca çarptı. Kazada, ilk belirlemelere göre sürücü dahil 17 kişi yaralandı. 

Olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Otobüsün, bir otelin personelini taşıdığı bildirildi. 

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