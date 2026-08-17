UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk maçları yarın başlayacak

Yunus Kaymaz
17 Ağustos 2026•Güncelleme: 17 Ağustos 2026
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında play-off turu ilk maçları, yarın ve 19 Ağustos Çarşamba günü yapılacak.
Fenerbahçe, yarın saat 22.00'de Fransız temsilcisi Olimpik Lyon'u konuk edecek.
Karşılaşmaların rövanşları ise 25-26 Ağustos'ta oynanacak.
Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak play-off turu ilk maçlarının programı şöyle:
Yarın:
Fenerbahçe - Olimpik Lyon (Fransa)
Levski Sofya (Bulgaristan) - AEK (Yunanistan)
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Viking (Norveç)
19 Ağustos Çarşamba:
Celtic (İskoçya) - LASK (Avusturya)
Slovan Bratislava (Slovakya) - Celje (Slovenya)
Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Sabah (Azerbaycan)
NEC Nijmegen (Hollanda) - Bodo/Glimt (Norveç)