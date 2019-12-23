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İzmir'de sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu

İzmir'de etkili olan sağanak ve rüzgar nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu.

Yusuf Soykan Bal   | 23.12.2019
İzmir'de sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu Fotoğraf: Yusuf Soykan Bal /AA

İzmir

İzmir'de gece saatlerinde bastıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, kentin bazı noktalarında hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Karşıyaka ilçesi Mavişehir Mahallesi'nde yağış nedeniyle denize yakın olan kısımlarda oluşan su birikintileri, araçların seyrini zorlaştırdı.

Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçların dalları kırılarak yola düştü.

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