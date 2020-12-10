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Türkiye

Antalya sahilinde görüntülenen yunuslar görsel şölen oluşturdu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki sahilde görüntülenen yunuslar, görsel şölen oluşturdu.

Ayşe Yıldız   | 10.12.2020
Antalya sahilinde görüntülenen yunuslar görsel şölen oluşturdu Fotoğraf: Ayşe Yıldız/AA

Antalya

Lara sahilinde iki yunusun kıyıya yakın bölgede yüzdüğünü gören vatandaşlar, Bülent Ecevit Parkı'nda toplandı.

Burada bir süre yunusların sunduğu görsel şöleni izleyen vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Özellikle çocukların, yunusların suya dalıp çıkmalarından mutlu oldukları görüldü.

Sahilde bir süre yüzen yunusların üzerinde martıların uçması ise renkli görüntüler oluşturdu.

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