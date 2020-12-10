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Türkiye

Yeni bir parti kuruluşu için müracaat yapılmadı

İçişleri Bakanlığınca "yeni bir Kürt partisinin kurulduğuna" ilişkin yayımlanan haberin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Sertaç Bulur   | 10.12.2020
Yeni bir parti kuruluşu için müracaat yapılmadı

Ankara

Kürt Demokrat Partisi (KDP) adıyla İçişleri Bakanlığına yapılan herhangi bir kuruluş başvurusu olmadığı öğrenildi.

AA muhabirinin ulaştığı İçişleri Bakanlığı yetkililerince, bugün bir gazetede "yeni bir Kürt partisinin kurulduğuna" ilişkin yayımlanan haberin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Bakanlık yetkilileri, siyasal partilerin kuruluş başvurusu yaptıkları Genel Sekreterlik birimine söz konusu isimle siyasal oluşum için herhangi bir müracaatın yapılmadığını ve bir onayın söz konusu olmadığını kaydetti.

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