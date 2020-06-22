Euro
7.68
Dolar
6.84
BIST 100
115,250.10
Altın
1,746.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Ankara'da maske denetimi yapıldı

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 81 il valiliğine gönderdiği, maske takma zorunluluğuna uymayanlara 900 lira ceza kesileceği talimatının ardından başkentte maske denetimi yapıldı.

Yıldız Aktaş   | 22.06.2020
Ankara'da maske denetimi yapıldı Fotoğraf: Halil Sağırkaya - Anadolu Ajansı

Ankara

Polis ekipleri ile çarşı ve mahalle bekçilerince, kent genelindeki cadde, sokak, açık alanlarda denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde vatandaşların maske takmaya özen gösterdiği gözlendi.

Maskesini uygun şekilde takmayanları uyaran güvenlik ekipleri, maske takmayanlara ise 900 lira idari para cezası kesti.

Öte yandan polis ekipleri, birçok cadde ve sokakta megafonlarla "maske takılması" konusunda yaptıkları anonslarla vatandaşları ikaz etti.

Maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin olarak 18 Haziran'da valiliklere talimat gönderen İçişleri Bakanlığı, bugünden itibaren maske takmayanlara 900 lira ceza kesilmesini belirlemişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bulgaristan’da Kovid-19 vakalarındaki artış beraberinde yeni önlemler getirdi
Kovid-19 geçirip nefes darlığı çekenlere 'pulmoner rehabilitasyon' önerisi
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 119 kişi hayatını kaybetti
Güney Kore'de Kovid-19 vakalarındaki günlük artış 'ikinci dalga' endişesini artırıyor
Her kas ağrısı Kovid-19 olmayabilir

Benzer haberler

Ankara'da maske denetimi yapıldı

Ankara'da maske denetimi yapıldı

İzmir'de polis ekipleri maske denetimi yaptı

Yarından itibaren maske takmamanın cezası 900 lira

Bilecik'te maskesiz sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Bilecik'te maskesiz sokağa çıkma yasağı uygulanacak
Bursa'da trafolar Kovid-19'a dikkati çekmek için boyandı

Bursa'da trafolar Kovid-19'a dikkati çekmek için boyandı
Tokat'ta maske takma zorunluluğu getirildi

Tokat'ta maske takma zorunluluğu getirildi