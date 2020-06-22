Euro
7.68
Dolar
6.84
BIST 100
115,250.10
Altın
1,746.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Bakan Karaismailoğlu: Ulaştırma ve Altyapıda Dijital Gelecek Zirvesi kendi alanında bir ilktir

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ulaşım ve altyapı sektör temsilci ve yöneticilerini "Ulaştırma ve Altyapıda Dijital Gelecek Zirvesi"nde bir araya getirecek.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 22.06.2020
Bakan Karaismailoğlu: Ulaştırma ve Altyapıda Dijital Gelecek Zirvesi kendi alanında bir ilktir

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sektör temsilcileri, devlet ve özel sektörün dijitalleşme sürecinde eş güdüm ve iş birliğini pekiştirmek üzere düzenlenecek zirvede bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından başlatılan "Dijital Farkındalık ve Siber Vatan" kampanyası çerçevesinde hayata geçirilen zirve, 23-24-25 Haziran tarihlerinde internetten canlı yayınlanacak. "https://dijitalgelecek.uab.gov.tr/" adresinden kamuoyunun erişimine açılan toplantı serisi, gerçek zamanlı olarak izleyiciye ulaşacak.

Zirvede, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da bir konuşma yapacak. Karaismailoğlu, çarşamba günü özel oturumda kara yolu, deniz yolu, hava yolu, demir yolları ve altyapı projelerindeki hizmet odaklı dijitalleşme süreçleri ile bakanlığının gelecek vizyonuna ilişkin bilgi verecek.

"İnternet üzerinden yayınlanacak"

Karaismailoğlu, zirvenin devlet ve özel sektör arasında anlayış birliğinin pekiştirilmesine ve gelecek yılların dijital dönüşümün ışığında tasarlanmasına katkı sunacağını bildirdi. Oturumun internet üzerinden canlı olarak yayınlanacağını aktaran Karaismailoğlu, "Bu zirve, sektör temsilcilerini 'lojistik', 'mobilite' ve 'erişim' başlıklı sohbetlerde bir araya getirecek. Bu yönüyle Ulaştırma ve Altyapıda Dijital Gelecek Zirvesi, kendi alanında bir ilktir." ifadesini kullandı.

Açıklamaya göre zirveye, TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Kamuran Yazıcı, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Türk Telekom Üst Yöneticisi Ümit Önal, Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ve İGA İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu'nun da aralarında bulunduğu isimler katılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bulgaristan’da Kovid-19 vakalarındaki artış beraberinde yeni önlemler getirdi
Kovid-19 geçirip nefes darlığı çekenlere 'pulmoner rehabilitasyon' önerisi
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 119 kişi hayatını kaybetti
Güney Kore'de Kovid-19 vakalarındaki günlük artış 'ikinci dalga' endişesini artırıyor
Her kas ağrısı Kovid-19 olmayabilir

Benzer haberler

Bakan Karaismailoğlu: Ulaştırma ve Altyapıda Dijital Gelecek Zirvesi kendi alanında bir ilktir

Bakan Karaismailoğlu: Ulaştırma ve Altyapıda Dijital Gelecek Zirvesi kendi alanında bir ilktir

Bakan Karaismailoğlu: Afetler için Ulusal Mobil Uyarı Sistemi devreye girecek

Bakan Karaismailoğlu: Salgının başından bu yana 1,5 milyon yolcu hava yolunu kullandı

Bakan Karaismailoğlu: Asırdır çözülmemiş sorunları çözdük, bitmeyen projeleri tamamladık

Bakan Karaismailoğlu: Asırdır çözülmemiş sorunları çözdük, bitmeyen projeleri tamamladık
Bakan Karaismailoğlu: Memleketimizin her noktasına hizmet götürmek için el birliğiyle çalışıyoruz

Bakan Karaismailoğlu: Memleketimizin her noktasına hizmet götürmek için el birliğiyle çalışıyoruz
Hava yoluyla 15 günde 1 milyon yolcu taşındı

Hava yoluyla 15 günde 1 milyon yolcu taşındı