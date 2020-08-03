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Ankara'da gurbetçi aile kaza yaptı: 5 ölü

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, içinde gurbetçi ailenin bulunduğu otomobilin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu 5 kişi öldü.

Hüseyin Ordulu   | 03.08.2020
Ankara'da gurbetçi aile kaza yaptı: 5 ölü Fotoğraf: Hüseyin Ordulu/AA

Ankara

Alınan bilgiye göre, içinde gurbetçi ailenin bulunduğu Almanya plakalı otomobil, Konya-Ankara kara yolunun 185. kilometresinde, emniyet şeridinde park halindeki 33 RH 912 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi.

Kazada, otomobildeki 5 kişi, olay yerinde yaşamını yitirdi.

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