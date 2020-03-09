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Dünya

Sudan Başbakanı Hamduk’a suikast girişimine Türkiye ve bölgeden kınama

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk’a yönelik suikast girişimi sonrası Türkiye ve bölge ülkeleri kınama mesajları yayımladı.

Tufan Aktaş   | 09.03.2020
Sudan Başbakanı Hamduk’a suikast girişimine Türkiye ve bölgeden kınama Fotoğraf: Mahmoud Hjaj/AA

İstanbul

Türkiye’nin Hartum Büyükelçiliği, "Hamduk’un konvoyuna yapılan çirkin saldırıdan ötürü derin üzüntü ve şaşkınlık yaşadıklarını" belirterek, “Saldırıyı en şiddetli şekilde kınıyor ve Başbakan Hamduk’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ayrıca kardeş Sudan halkıyla olan dayanışmamızı da dile getirmek istiyoruz.” ifadesini kullandı.

Hükümetler arası Kalkınma Otoritesi (IGAD) Yönetici Sekreteri Workneh Gebeyehu saldırıyı kınayarak eylemin amacının ülkede görülen demokratik kazanımların tersine çevrilmesi olduğuna vurgu yaptı.

Somali Dışişleri Bakanı Ahmed Awad terörün ortadan kaldırılması gerektiğine değinerek, Başbakan Hamduk’un ve Sudan halkının yanında durduklarını kaydetti.

Birlemiş Milletler Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Parfait Onanga, Hamduk’un güvende olduğunu öğrendiği için mutlu olduğunu belirterek, bazılarının Sudan’da açılan demokratik yolu şiddet araçlarıyla sona erdirmek istediğine işaret etti.

Hamduk, başkent Hartum'da, bugün konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıdan yara almadan kurtulmuştu. Başbakan Hamduk'un konvoyunun Kuber Köprüsü'nden geçişi sırasında bomba yerleştirilmiş araç infilak ettirilmişti.

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