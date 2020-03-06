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Dünya, Sığınmacılar Avrupa yolunda

BM'den Türkiye'ye daha fazla destek çağrısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, uluslararası toplumu mülteciler konusunda Türkiye'ye desteğini artırmaya davet etti.

Betül Yürük   | 06.03.2020
BM'den Türkiye'ye daha fazla destek çağrısı

New York

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Türkiye ile Yunanistan sınırında mülteciler nedeniyle artan gerginliğin azaltılması çağrısı yaptı. 

Dujarric ayrıca Genel Sekreter'in uluslararası toplumu mülteciler konusunda Türkiye'ye desteğini artırmaya davet ettiğini söyledi.


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