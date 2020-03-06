BM'den Türkiye'ye daha fazla destek çağrısı
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, uluslararası toplumu mülteciler konusunda Türkiye'ye desteğini artırmaya davet etti.
New York
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Türkiye ile Yunanistan sınırında mülteciler nedeniyle artan gerginliğin azaltılması çağrısı yaptı.
Dujarric ayrıca Genel Sekreter'in uluslararası toplumu mülteciler konusunda Türkiye'ye desteğini artırmaya davet ettiğini söyledi.
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