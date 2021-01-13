Euro
9.09
Dolar
7.44
BIST 100
1,549.53
Altın
1,861.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Ankara'da 20 kilogram eroin ele geçirildi

Ankara'da polis ekiplerince düzenlenen iki operasyonda 20 kilogram eroin ele geçirildi.

Cankut Taşdan   | 13.01.2021
Ankara'da 20 kilogram eroin ele geçirildi

Ankara

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, uyuşturucu temin ve ticareti ile mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdüren Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, daha önce de aynı suçtan hakkında işlem yapılan M.A'nın, E.Ö ve A.A. ile Ergazi Mahallesi Batı Bulvarı'nda uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Zanlıları takibe alan ekipler, şüphelileri bir süre takip ettikten sonra eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Zanlıların gösterdikleri ve Ö.D'ye ait olduğu öğrenilen Yenimahalle ve Keçiören ilçelerindeki iki adreste arama yapan ekipler, 5 kilogram eroin ele geçirdi.

İkinci operasyonda 15 kilogram eroin ele geçirildi

Çalışmalarını sürdüren Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, Afganistan uyruklu zanlıların bir alışveriş merkezi etrafında uyuşturucu sattıkları ve ellerinde yüklü miktarda uyuşturucu olduğu istihbaratı üzerine bölgeyi izlemeye aldı.

Verilen eşkale uyan Afganistan uyruklu bir kişinin dolmuş ile alışveriş merkezi çevresinden ayrıldığını gören ekipler, dolmuşu takibe alarak bir süre izledi. Dolmuştan inen ve polisleri fark eden zanlı kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından yakalanan Afganistan uyruklu C.A'nın üzerinde yine siyah poşete sarılı olarak satışa hazır halde bir miktar eroin maddesi ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.A'nın ifadesinde uyuşturucuları Çubuk ilçesindeki bir adresten aldığını itiraf etmesi üzerine harekete geçen ekipler söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda Afganistan uyruklu M.R. ve A.O. gözaltına alındı.

C.A'nın gösterdiği adreslerde yapılan aramada ise 15 kilogram eroin ele geçirildi.

İki operasyonda gözaltına alınan 7 zanlı ve ele geçirilen 20 kilogram eroin maddesi, işlemlerin ardından Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerine teslim edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Japonya'da OHAL kapsamı 11 eyalete çıkarılıyor
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 92 milyonu geçti
Endonezya'da ilk Kovid-19 aşısı Devlet Başkanı Widodo'ya yapıldı
Meksika'da her hafta 439 bin kişiye Kovid-19 aşısı yapılması hedefleniyor
ABD'de eyaletler Kovid-19 aşı dozlarının boşa gitmemesi için uygulamaları genişletmeye başladı

Benzer haberler

Ankara'da 20 kilogram eroin ele geçirildi

Ankara'da 20 kilogram eroin ele geçirildi

İstanbul Havalimanı'nda midesinde yurda uyuşturucu madde sokmaya çalışan kişi yakalandı

Uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Ümitcan Uygun tutuklandı

Malatya'da ceviz çuvallarına gizlenmiş 100 kilo 250 gram eroin ele geçirildi

Malatya'da ceviz çuvallarına gizlenmiş 100 kilo 250 gram eroin ele geçirildi
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 36 şüpheli yakalandı

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 36 şüpheli yakalandı
Narkotik polisleri 2020'de 20 ton esrar ve 11 ton eroin yakaladı

Narkotik polisleri 2020'de 20 ton esrar ve 11 ton eroin yakaladı