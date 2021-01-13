Euro
9.12
Dolar
7.46
BIST 100
1,549.53
Altın
1,862.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Manisa'da 3 bin 365 litre sahte içki ele geçirildi

Kentin Yunusemre ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 bin 365 litre sahte içkinin ele geçirildiği bildirildi.

Haluk Satır   | 13.01.2021
Manisa'da 3 bin 365 litre sahte içki ele geçirildi

Manisa

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 bin 365 litre sahte içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muradiye Mahallesi'nde bulunan O.K'ye ait evde sahte içki üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, pet şişeler ve 220 litrelik fıçılar içerisinde toplam 3 bin 365 litre sahte içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli işlemleri için jandarmaya götürüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de eyaletler Kovid-19 aşı dozlarının boşa gitmemesi için uygulamaları genişletmeye başladı
Somali’de yaklaşık 1,5 ayın ardından yeniden Kovid-19 vakaları tespit edildi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 80 bine yaklaştı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 385 bini geçti

Benzer haberler

Manisa'da 3 bin 365 litre sahte içki ele geçirildi

Manisa'da 3 bin 365 litre sahte içki ele geçirildi

Hrant Dink cinayeti davasıyla ilgili dönemin jandarma istihbarat görevlisi Okan Şimşek Manisa'da yakalandı

Lezzetini meşe külünden alan Soma tahin helvası damaklara lezzet katıyor

İzmir'de 880 litre kaçak içki ele geçirildi

İzmir'de 880 litre kaçak içki ele geçirildi
Evinde kurduğu atölyede çocuklar ve komşuları için ahşap eşyalar üretiyor

Evinde kurduğu atölyede çocuklar ve komşuları için ahşap eşyalar üretiyor
Başkentte yılbaşı öncesi eş zamanlı sahte içki operasyonu

Başkentte yılbaşı öncesi eş zamanlı sahte içki operasyonu