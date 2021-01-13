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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

13.01.2021
Türkiye ve dünya gündemi

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Sivas İl Kongrelerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katılacak.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2019 Yılı Medya Oscar Ödülleri Töreni'ne de iştirak edecek.

(Ankara/13.30/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Maltepe ve Kartal ilçe kongrelerine katılacak.

(İstanbul/16.00/17.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, partisinin il kongresine katılacak.

(Kırıkkale/12.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, partisinin il kongresine iştirak edecek.

(Yozgat/12.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

5- CHP Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığında, genel başkan yardımcıları ve milletvekillerinden oluşan Ekonomi Masası Heyeti, Polatlı'da STK ve oda yöneticileriyle bir araya gelecek.

(Ankara/13.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

6- CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

7- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Belediyelerde Yenilenebilir ve Akıllı Enerji Uygulamaları Toplantısı'na video konferans yöntemiyle katılacak.

(Ankara/ 10.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

8- TÜİK, Kasım 2020 dönemi sanayi üretimi, perakende satış ve ciro endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

9- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakan İmran Han tarafından kabul edilecek, Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile görüşecek. Türkiye-Pakistan-Azerbaycan Dışişleri Bakanları arasında düzenlenecek üçlü toplantının ardından Bakanlar ortak basın toplantısı düzenleyecek. 

(İslamabad) (Fotoğraflı - Görüntülü)

10- Endonezya'da düşen yolcu uçağına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Cakarta)

11- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

12- Ziraat Türkiye Kupası'nda tek maç eleme usulüne göre oynanan son 16 turu mücadelesinin ikinci gününde İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK, Tuzlaspor-Medipol Başakşehir ve Beşiktaş-Çaykur Rizespor karşılaşmaları yapılacak. 

(Konya/15.45/İstanbul/18.45/20.45) (Fotoğraflı - Görüntülü)

13- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'ndaki ikinci maçında, Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. 

(Üsküp/20.00) 

14- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yöneticileri ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı üyesi kulüp başkanları, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in davetiyle, federasyonun Riva'daki tesislerinde değerlendirme toplantısında bir araya gelecek. 

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

15- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Darüşşafaka Tekfen, İtalya'nın Happy Casa Brindisi takımını konuk edecek; G Grubu'nda Türk Telekom deplasmanda İsrail'in Hapoel Bank Yahav takımıyla karşı karşıya gelecek. 

(İstanbul/20.00/Kudüs/22.00) (Fotoğraflı)

16- Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda perşembe günü Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

17- Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 19. haftasında pazar günü Atakaş Hatayspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına devam edecek. 

(Denizli/16.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

18- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasına OGM Ormanspor-Nesibe Aydın ve BOTAŞ-İzmit Belediyespor maçlarıyla devam edilecek. 

(Ankara/14.00/15.00) (Fotoğraflı)

19- Voleybolda, Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16. haftasından ertelenen Sistem9 Yeşilyurt-Eczacıbaşı VitrA, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18. haftasından ertelenen Arhavi Voleybol-Spor Toto maçları yapılacak. 

(İstanbul/12.00/Artvin/13.00) (Fotoğraflı)

20- AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley C Grubu'nun erteleme maçında Fenerbahçe Opet ile Sarıyer Belediyespor karşı karşıya gelecek. 

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)

21- Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) turnuvası Antalya Açık'ın tekler finalinde Kazak Alexander Bublik ile Avustralyalı Alex de Minaur karşı karşıya gelecek.

(Antalya/11.00) (Fotoğraflı)

22- Judoda milli sporcuların da mücadele ettiği "Doha Masterler Müsabakaları" Katar'da sona erecek.

(Doha/11.00)

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