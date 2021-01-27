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Ankara için bu gece kar ve buzlanma uyarısı

Ankara'da bu gece kar yağışı, sabaha buzlanma ve don olayı bekleniyor. Vatandaşlardan sabah saatlerinde ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Cüneyt Kemal Özkök   | 27.01.2021
Ankara için bu gece kar ve buzlanma uyarısı Fotoğraf: Muhammed Selim Korkutata/AA

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Ankara'da devam eden yağmurun, gece saatlerinden itibaren yükseklerden başlayarak kar yağışına dönüşmesi ve 2-5 santimetre civarı örtü yapması öngörülüyor.

Özellikle buzlanma ve don olayı nedeniyle başta yüksek kesimler olmak üzere sabah saatlerinde ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



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