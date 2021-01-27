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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Elon Musk telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Elon Musk'ın görüşmesinde, Türkiye'deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğine ilişkin hususlar ele alındı

Zafer Fatih Beyaz   | 27.01.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Elon Musk telefonda görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Elon Musk ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Musk görüşmesinde, Türkiye'deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğine ilişkin hususlar ele alındı.

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