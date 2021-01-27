Euro
8.98
Dolar
7.41
BIST 100
1,467.00
Altın
1,844.61
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Muğla'nın yüksek kesimleri beyaza büründü

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye kadar düştüğü Muğla'da, yüksek kesimlere kar yağdı.

Durmuş Genç   | 27.01.2021
Muğla'nın yüksek kesimleri beyaza büründü Fotoğraf: Durmuş Genç/AA

Muğla

Muğla'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye kadar düştüğü Muğla'da, yüksek kesimlere kar yağdı. Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Yılanlı mevkisinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Kar nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü. ( Durmuş Genç - Anadolu Ajansı )

Muğla kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Yılanlı mevkisinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Kar nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü. Karın başlamasının ardından kent merkezinde yaşayanlar bölgeye giderek karda mangal yapıp kar topu oynadı.

Özlüce, Gazeller, Yörükoğlu, Şenyayla, Dokuzçam, Yemişendere, Sungur, Muratlar, Günlüce, Göktepe ve Fadıl mahallelerinin yolları karla kaplandı.

Belediye ekipleri, bölgede yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kavaklıdere ilçesinde de kar yağışının etkisini artırması nedeniyle bazı güzergahlarda araçlar mahsur kaldı.

Belediye ekipleri, Menteşe ve Nebiler mahallelerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beyaz Saray Sözcüsü Psaki: Kovid-19'un Çin'de ortaya çıkışına ilişkin derinlemesine araştırma yapmak zorundayız
Sağlık Bakanı Koca: 75 yaş üzerindeki vatandaşlarımızı aşılamaya başlayacağız
74. Cannes Film Festivali Kovid-19 nedeniyle ertelendi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 7 bin 489 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 132 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Muğla'nın yüksek kesimleri beyaza büründü

Muğla'nın yüksek kesimleri beyaza büründü

Muğla'da sağanak nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı

Muğla açıklarında lastik bottaki 16 düzensiz göçmen kurtarıldı

Köyceğiz'deki Gökçeova Göleti buz tuttu

Köyceğiz'deki Gökçeova Göleti buz tuttu
Muğla'da deniz suyu 40 metre çekildi

Muğla'da deniz suyu 40 metre çekildi
Muğla'da deniz suyu 20 metre çekildi

Muğla'da deniz suyu 20 metre çekildi