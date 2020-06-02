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Anayasa Mahkemesinde normalleşme dönemi başladı

Bölüm toplantıları bugün başlayan Yeni tip koronavirüs nedeniyle video konferans yöntemiyle yapılan Anayasa Mahkemesi Genel Kurul Toplantısı, 4 Haziran'da sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleştirilecek.

Kemal Karadağ   | 02.06.2020
Anayasa Mahkemesinde normalleşme dönemi başladı

Ankara

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle video konferans yöntemiyle yapılan Anayasa Mahkemesi Genel Kurul Toplantısı, 4 Haziran'da sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleştirilecek.

Yüksek Mahkemenin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını sonrası normalleşme süreci kapsamında Anayasa Mahkemesi Bölüm toplantıları bugün ve yarın yapılacak. Anayasa Mahkemesi Genel Kurul Toplantısı ise 4 Haziran'da düzenlenecek.

Bölüm ve Genel Kurul toplantılarında kullanılacak salonlarda oturma düzeni sosyal mesafe kuralına göre yeniden belirlendi, dezenfeksiyon yapıldı.

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