Anayasa Mahkemesinde normalleşme dönemi başladı
Bölüm toplantıları bugün başlayan Yeni tip koronavirüs nedeniyle video konferans yöntemiyle yapılan Anayasa Mahkemesi Genel Kurul Toplantısı, 4 Haziran'da sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleştirilecek.
Ankara
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle video konferans yöntemiyle yapılan Anayasa Mahkemesi Genel Kurul Toplantısı, 4 Haziran'da sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleştirilecek.
Yüksek Mahkemenin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını sonrası normalleşme süreci kapsamında Anayasa Mahkemesi Bölüm toplantıları bugün ve yarın yapılacak. Anayasa Mahkemesi Genel Kurul Toplantısı ise 4 Haziran'da düzenlenecek.
Bölüm ve Genel Kurul toplantılarında kullanılacak salonlarda oturma düzeni sosyal mesafe kuralına göre yeniden belirlendi, dezenfeksiyon yapıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.