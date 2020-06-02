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Didim'in 90 kilometrelik sahili 'yeni normal'e hazır

Yaklaşık 90 kilometrelik sahil şeridine sahip önemli turizm merkezi Didim'de sosyal mesafe kuralına uyularak hazırlanan plajlar ziyaretçilerini bekliyor.

Ferdi Uzun   | 02.06.2020
Didim'in 90 kilometrelik sahili 'yeni normal'e hazır Fotoğraf: Ferdi Uzun/AA

Aydın

Didim'in 90 kilometrelik sahili "yeni normal"e hazır

Yaklaşık 90 kilometrelik sahil şeridine sahip önemli turizm merkezi Didim'de sosyal mesafe kuralına uyularak hazırlanan plajlar ziyaretçilerini bekliyor. ( Ferdi Uzun - Anadolu Ajansı )


Tarihi ve deniz turizmiyle Türkiye'nin öne çıkan turizm destinasyonlarından Didim, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Yaklaşık 5 bin İngiliz vatandaşı da Didim'de yaşıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde alınan normalleşme kararı ile yeniden açılan şehrin sahillerinde de çalışmalar tamamlandı.

Dünyaca ünlü Altınkum'da şezlong ve şemsiyeler 1,5 metre arayla yerleştirildi. Plajın giriş ve çıkışlarına "Sosyal mesafeyi" koru yazıları asıldı.

AA muhabirine açıklama yapan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, salgın nedeniyle gerekli tüm çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Kovid-19 sürecinde kurallara uymanın önemli olduğunu vurgulayan Atabay, "Yerli ve yabancı turistleri sahillerimizde ağırlamaya hazırız." diye konuştu.

Bu arada az sayıda vatandaş sosyal mesafeye de dikkat ederek denizde yüzdü, sahilde güneşlendi. 

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