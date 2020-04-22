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Almanya'dan 356 Türk vatandaşı Trabzon'a getirildi

Almanya'da bulunan 356 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Trabzon'a getirildi.

Hakan Burak Altunöz   | 22.04.2020
Almanya'dan 356 Türk vatandaşı Trabzon'a getirildi Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz / AA

Trabzon


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında, Almanya'nın Münih kentinden havalanan Türk Hava Yollarına (THY) ait uçak Trabzon Havalimanı'na indi.

Görevliler tarafından pasaport kontrolü yapılan yolcuların bavulları da AFAD ekiplerince dezenfekte edildi.

Uçaktan inişleri sırasında ateşleri ölçülen yolcular, daha sonra havalimanında bekletilen otobüslere bindirildi.

Yolculardan 318'i Trabzon'daki öğrenci yurtlarına yerleştirilirken, 38'i de 14 günlük karantina sürecini geçirecekleri yurtlarda konaklamak üzere Bayburt'a hareket etti.

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