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Türkiye

THY'den 23 Nisan'ın 100. yılında özel 'TK1920' uçuşu

THY, "23 Nisan 1920" tarihine atfen sefer sayısını "TK1920" olarak belirlediği uçuş ile ilgili sosyal medya hesaplarından tanıtım içerikleri paylaştı.

İzzet Taşkıran   | 22.04.2020
THY'den 23 Nisan'ın 100. yılında özel 'TK1920' uçuşu

İstanbul

Türk Hava Yolları (THY), Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında yarın sabah 09.00’da özel bir uçuş düzenleyecek.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, bayrak taşıyıcı havayolu, 23 Nisan 1920 tarihine atfen sefer sayısını "TK1920" olarak belirlediği uçuş ile ilgili sosyal medya hesaplarından da tanıtım içerikleri paylaştı.

Gerçekleştirilecek bu özel sefer, uçuş takip verilerinin yer aldığı canlı hava trafiği sitesi Flightradar24 üzerinden de an be an takip edilebilecek.

THY'nin özel uçuşu hakkında hazırlayacağı reklam filmi ise yarın akşam saat 19.20’de resmi sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.

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