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23 Nisan coşkusu TRT EBA TV'de olacak

TRT EBA TV, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda özel yayınıyla çocuklara bayram coşkusunu evlerinde yaşatacak.

Özcan Yıldırım   | 22.04.2020
23 Nisan coşkusu TRT EBA TV'de olacak

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, 100. yıl coşkusuyla kutlamak için hazırlıklarını tamamladı. 

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye yönelik tedbirler kapsamında bayram coşkusu bu yıl evlerde yaşanacak.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak ve tüm gün sürecek "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Yayını" TRT EBA TV'de olacak.

Kanalın yayın akışında, 100. Yıl Marşı, animasyon belgesel, bilgi yarışması, çizgi film, gölge oyunu, sihirbazlık gösterisi ve çocukların mesajlarına yer verilecek.

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