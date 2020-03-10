Almanya uyruklu terörist savaşçı sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı, Almanya uyruklu bir yabancı terörist savaşçının sınır dışı edildiğini bildirdi.
Ankara
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, bu kapsamda Almanya uyruklu bir yabancı terörist savaşçının ülkesine gönderildiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.