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Almanya uyruklu terörist savaşçı sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı, Almanya uyruklu bir yabancı terörist savaşçının sınır dışı edildiğini bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 10.03.2020
Almanya uyruklu terörist savaşçı sınır dışı edildi

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda Almanya uyruklu bir yabancı terörist savaşçının ülkesine gönderildiği kaydedildi.

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