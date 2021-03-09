Ağrı'da dondurucu soğuklar martta da etkisini sürdürüyor
Hava sıcaklığının sıfırın altında 17 derece ölçüldüğü Ağrı'da, ağaç ve bitkiler kırağı tuttu.
Ağrı
Kentte iki gündür aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor.
Mart ayında dere ve nehirlerin buzla kaplandığı kentte, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, araç camları dondu.
Kırağı tutan ağaç ve bitkiler, güzel manzaralar oluşturdu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.