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Ağrı'da dondurucu soğuklar martta da etkisini sürdürüyor

Hava sıcaklığının sıfırın altında 17 derece ölçüldüğü Ağrı'da, ağaç ve bitkiler kırağı tuttu.

Abdullah Söylemez   | 09.03.2021
Ağrı'da dondurucu soğuklar martta da etkisini sürdürüyor Fotoğraf: Abdullah Söylemez/AA

Ağrı

Kentte iki gündür aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Ağrı'da dondurucu soğuklar martta da etkisini sürdürüyor

Hava sıcaklığının sıfırın altında 17 derece ölçüldüğü Ağrı'da, ağaç ve bitkiler kırağı tuttu. Kırağı tutan ağaç ve bitkiler, güzel manzaralar oluşturdu. ( Abdullah Söylemez - Anadolu Ajansı )

Mart ayında dere ve nehirlerin buzla kaplandığı kentte, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, araç camları dondu.

Kırağı tutan ağaç ve bitkiler, güzel manzaralar oluşturdu.

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