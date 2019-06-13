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Adıyaman'da şehitler için 180 bin hatim

Adıyaman'da Jandarma Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehitler için indirilen 180 bin hatmin duası yapıldı.

Kemal Karagöz   | 13.06.2019
Adıyaman'da şehitler için 180 bin hatim

Adıyaman

Adıyaman'da Jandarma Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehitler için indirilen 180 bin hatmin duası yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığınca organize edilen etkinlikler, Adıyaman Şehitliği'nde başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi ve şehit mezarlarına çiçek bırakıldı.

İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, burada bir araya geldiği şehit yakınlarıyla sohbet etti, sorunlarını dinledi.

Atasoy ve beraberindeki heyet, daha sonra Ulu Cami'ye geçti. Jandarma Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığı ve Müftülük iş birliğiyle, mart ayından bugüne Adıyaman il ve ilçelerinde vatandaşlar ve Kur'an kursu öğrencilerince indirilen 180 bin hatim için camide program düzenlendi.

Burada şehitler için indirilen hatimlerin duası yapıldı.

Ulu Cami Vaizi Yılmaz Arı, camide yaptığı konuşmada, asker ve polislerin vatanı çok güzel koruduğunu belirterek, "Hazreti Peygamber'in dediği gibi nöbet bekleyen göze cehennem ateşi dokunmaz. Bu yolda gazi olmak da şehit olmak da vardır." dedi.

Programa İl Emniyet Müdürü Metin Alper ve özel harekat polisleri de katıldı.

Ardından İl Jandarma Komutanlığınca programa katılanlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.


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