Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.63
Dolar
5.87
BIST 100
90,501.48
Altın
1,341.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

'Devletimiz elinden geleni yaptı'

Beşiktaş Vodafone Park çevresinde 2016 yılında 39'u polis 46 kişinin şehit edildiği bombalı saldırıyı düzenleyen teröristlerden birinin yakalanması, olayda hayatını kaybeden sivillerden Ahmet Dokuyucu'nun ailesini mutlu etti.

İsmail Hakkı Demir   | 13.06.2019
'Devletimiz elinden geleni yaptı'

Kahramanmaraş

Beşiktaş Vodafone Park çevresinde 2016 yılında 39'u polis 46 kişinin şehit edildiği bombalı saldırıyı düzenleyen teröristlerden birinin yakalanması, olayda hayatını kaybeden sivillerden Ahmet Dokuyucu'nun ailesini sevindirdi.

İstanbul'da 10 Aralık 2016'da oynanan Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Park çevresinde düzenlenen bombalı terör saldırısının faillerinden Mesut Bakar'ın yakalanması, Dokuyucu'nun Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde yaşayan annesi Kıymet ve babası Habip Dokuyucu'nun acısına bir nebze su serpti.

Baba Kıbrıs gazisi Habip Dokuyucu, yaptığı açıklamada, haberlerde patlamanın hainlerinden birinin yakalandığını duyunca oğlunun mezarını ziyaret ettiğini anlattı.

Patlama sonrası devletin bütün imkanlarının kendileri için seferber edildiğini aktaran Dokuyucu, "Böyle bir ülkede ve böyle bir devletin kanatları altında yaşamaktan onur duyuyorum. Şükür, haini buldular, yüreğimize su serpildi. Öyle ferahlamaya çalışıyoruz. Vatanımız sağ olsun. Devletimiz elinden geleni yaptı. Daha ne yapsın, haini buldu." diye konuştu.

Anne Dokuyucu ise saldırının faili teröristlerden birinin yakalandığı duyunca çok sevindiklerini vurgulayarak "İçimiz yanıyor. Allah o hainleri nasıl biliyorsa öyle yapsın. Devletimiz var olsun." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Moldova'da siyasi kriz derinleşiyor
Nijerya basınında ötekileştirme ve toplumsal barış
ABD-İran geriliminde Irak'ın yeri
BAE Yemen’in geleceğini karartıyor
ABD'nin Truva atı Avrupa'da aşırı sağı birleştiremedi

Benzer haberler

Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2019 Arama Kurtarma Tatbikatı tamamlandı

Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2019 Arama Kurtarma Tatbikatı tamamlandı

Şehit Ede ile Üçkan son yolculuğuna uğurlandı

Tunceli'deki çatışmada yaralanan 2 asker şehit oldu

Çilek sayesinde kentten köye göç başladı

Çilek sayesinde kentten köye göç başladı
Şehit Onbaşı Halil Kurt son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Onbaşı Halil Kurt son yolculuğuna uğurlandı
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışma

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışma