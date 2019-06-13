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İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu'ndan AA'ya ziyaret

İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, Anadolu Ajansı'nı ziyaret etti.

13.06.2019
İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu'ndan AA'ya ziyaret

İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, Anadolu Ajansı'nı (AA) ziyaret etti.

Memişoğlu, AA İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette AA'nın habercilik alanındaki önemine değinen Memişoğlu, zaman zaman bazı yanlış haberleri engellemenin, AA'nın kurumsal kimliği ve doğruluğu ile mümkün olabildiğini dile getirdi. 

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