İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu'ndan AA'ya ziyaret
İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, Anadolu Ajansı'nı ziyaret etti.
İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, Anadolu Ajansı'nı (AA) ziyaret etti.
Memişoğlu, AA İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan'a nezaket ziyaretinde bulundu.
Ziyarette AA'nın habercilik alanındaki önemine değinen Memişoğlu, zaman zaman bazı yanlış haberleri engellemenin, AA'nın kurumsal kimliği ve doğruluğu ile mümkün olabildiğini dile getirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.