Euro
8.24
Dolar
6.99
BIST 100
1,126.90
Altın
1,944.37
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir'in Balçova ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
logo
Türkiye

Adana'da maske takmak zorunlu oldu

Adana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yarından itibaren tüm alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.

Bekir Ömer Fansa   | 30.07.2020
Adana'da maske takmak zorunlu oldu

Adana

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun Kovid-19 ile ilgili olağanüstü toplandığı belirtildi.

Salgının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Alınan tedbirlerin salgının yayılma hızını düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca ilimizde ek tedbir alınmıştır. Bu kapsamda bugün saat 24.00'ten itibaren vatandaşların tüm ilimiz sınırları içinde ağzı ve burnu kapatacak şekilde tıbbi/bez maske kullanımının zorunlu hale getirilmesine karar verilmiştir. Alınan karara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince 900 lira idari para cezası verilecek olup, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacaktır."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 154 bine yaklaştı
Everest dağcılara yeniden açılıyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Kovid-19 küresel salgınına karşı bilim tek silahımız
Dünya genelinde Kovid-19 vakaları ve ölümler artıyor
Bakan Koca'dan il sağlık müdürlerine bayram talimatı

Benzer haberler

Adana'da maske takmak zorunlu oldu

Adana'da maske takmak zorunlu oldu

AB seyahat listesini daralttı

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 154 bine yaklaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Kovid-19 küresel salgınına karşı bilim tek silahımız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Kovid-19 küresel salgınına karşı bilim tek silahımız

Kosova'da Kovid-19 nedeniyle Kurban Bayramı namazı kılınmayacak

Kosova'da Kovid-19 nedeniyle Kurban Bayramı namazı kılınmayacak
Xavi Hernandez koronavirüsü atlattı

Xavi Hernandez koronavirüsü atlattı