Adalar'daki atların akıbeti belirsizliğini koruyor
Adaların Atları Platformu gönüllüleri, çip takılarak farklı illere gönderilen 860 at ile Büyükada'daki ahırda bulunan 114 atın akıbetinden endişelendiklerini belirterek, yetkililere atların durumunu takip etmeleri için çağrıda bulundu.
Istanbul
Adaların Atları Platformu gönüllülerinden Zeynep Alper, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, platform olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Tarım ve Orman Bakanlığına, 860 atın çiplerini takip etmelerini ve gönderildikleri yerlerdeki atların çip numaralarıyla karşılaştırmalarını talep ettiklerini söyledi.
O atların bulunmasını istediklerini dile getiren Alper, "(Sucuk oldu) deyip geçemeyiz. Çünkü birçoğu yaşıyor ama İBB'nin taahhütname yaptığı yerlerin değil, başkalarının elinde. Atların şartları kötüyse geri getirilmeleri gerekiyor. Bu hem belediyenin hem de bakanlığın sorumluluğundadır." diye konuştu.
İBB'nin elinde bulunan 114 atın Büyükada'da İSPARK ahırında tutulduğunu hatırlatan Alper, sözlerine şöyle devam etti:
"114 at, ahırdan dışarı çıkarılmıyor, hapsediliyor. Ahıra gidiyoruz ama atları göremiyoruz. Sadece 10 tane zabıta atını dışarı çıkarıp gezdiriyorlar. Siz bunları alıp hapsedip önüne sadece ot koyarak, su koyarak bakamazsınız... O zaman ölürler, zaten ölüyorlar da. İBB'nin açıkladığı rakamda 224 atın öldüğü söyleniyor. O atlar da zaten ruam hastalığından ya da başka bir hastalıktan ölmediler, atlar ahırlara hapsedildikleri için öldüler. İBB ne yazık ki atların şartlarını değiştirmek, hapsettiği atları dışarı çıkarmak ve kaybedilen atların izini sürmek yerine hala kamuoyunu yanıltacak haberler yapma peşinde koşuyor."
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Adalar'da atların bulunduğu ahırı herkesin gidip gezebildiğini söylediğini hatırlatan Alper, "İmamoğlu'nun söyledikleri doğru değil. 'Atlar mutlu' diyor, oysaki hapisler. 'İyi bakıyoruz' diyor ama hiç dışarı çıkarmıyorlar. 'Gelin ahırı görün' diyor ama İSPARK ahırına girmemize izin vermiyorlar." dedi.
"Atların şu anda nerede ve kaçının hayatta olduğunu açıklamalılar"
Adaların Atları Platformu gönüllüsü Melis Yılmaz, Dörtyol'da olduğu gibi diğer belediyelerde de el değiştiren atlar olduğunu ve bu atların şu anda nerede olduğunu sorduklarını aktardı.
İBB'nin, 860 atın nerelere dağıtıldığını açıkladığını ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:
"Ancak bu atlar Haziran 2020'den beri gönderiliyor. Gönderildikleri yerde alınır alınmaz el değiştirdiklerini öğrendik ve konuyu duyurduk. Bizim aylardır sorduğumuz sorular var ama taraflar ancak bu konu politik çekişmeye dönünce açıklama yapıyor. Şeffaf değiller ve atları her gün takip edenlerin uyarılarını dikkate almıyorlar. İBB, atları gönderdiği yerde denetim yapacağını söylemişti. Bu denetimi yapmalı, atların şu anda nerede olduğunu ve kaçının hayatta olduğunu açıklamalı."
105 atın, "ruam hastalığına yakalandı" denilerek itlaf edildiğini anımsatan Yılmaz, İBB'ye geçmeden önce de 300 kadar atın telef olduğunu, karantinada telef olanlardan yetkililerin ve atlara bakmayan sahiplerinin sorumlu olduğunu anlattı.
İBB'nin satın alma işlemlerini Mart 2020'de bitirdiğini, bundan sonra telef olan atlardan İBB'nin sorumlu olduğunu öne süren Yılmaz, "Faytonu işkence ile özdeşleştirdiler ancak faytonsuz dönemde misliyle at öldü. Valiliğin koyduğu 6 aylık ağır karantina çoktan bitti ama İBB hala atları ahırdan çıkarmıyor." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.