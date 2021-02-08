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Türkiye

800 bin belediye personeline afetlere karşı eğitim verilecek

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) arasında belediye çalışanlarının afetlere karşı ortak eğitimine ilişkin protokol imzalandı.

Hamdi Çelikbaş   | 08.02.2021
800 bin belediye personeline afetlere karşı eğitim verilecek

Ankara

İçişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in imza koyduğu protokolle "Afet Eğitim Yılı" kapsamında 800 bin belediye personeline afetlere karşı ortak eğitim verileceği belirtildi.

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