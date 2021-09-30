Dolar
8.88
Euro
10.30
Altın
1,729.44
ETH/USDT
3,025.00
BTC/USDT
43,427.00
BIST 100
1,391.92
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Cemil Murat Budak   | 30.09.2021
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 01.22'de Ege Denizi'nde kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 5,51 kilometre derinliğinde, 4,3 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssünün Datça ilçesine 25 kilometre mesafede olduğu belirlendi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İki doz koronavirüs aşısı olanların oranı, 15 ilde yüzde 75'i geçti
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 29 bin 386 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 227 kişi hayatını kaybetti
Bakan Koca: Bakanlığımızın yurt içinde HES kodu uygulaması dışında bir uygulaması yoktur
Belçika'da 65 yaş üstü üçüncü doz mRNA aşısı yaptırabilecek

Benzer haberler

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem

Girit’te depremin ardından 350’nin üzerinde binada hasar tespit edildi

Japon Denizi açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem

Yangın ve sel afeti desteği 637 milyon 42 bin 699 liraya ulaştı

Yangın ve sel afeti desteği 637 milyon 42 bin 699 liraya ulaştı
Girit Adası'nda 5,8 büyüklüğünde deprem

Girit Adası'nda 5,8 büyüklüğünde deprem
TEKNOFEST'te insanlık yararına çözümler ödüllendirildi

TEKNOFEST'te insanlık yararına çözümler ödüllendirildi