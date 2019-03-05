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8 bin çarşı ve mahalle bekçisi alınacak

Emniyet Genel Müdürlüğü 8 bin çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacağını bildirdi.

Hamdi Çelikbaş  | 05.03.2019
8 bin çarşı ve mahalle bekçisi alınacak

Ankara

Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan duyuruda, 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında; Emniyet Hizmetleri Sınıfında 81 il valiliğinde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 8 bin erkek çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacağı belirtildi.

Söz konusu duyuruda alıma ilişkin esaslar ile il kontenjanları ve başvuru şartlarının önümüzdeki günlerde açıklanacağı kaydedildi.


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