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18 hakim ve savcı açığa alındı

Hakimler ve Savcılar Kurulu, FETÖ ile iltisak ve irtibat iddiaları nedeniyle 18 hakim ve savcıyı açığa aldı.

Aylin Dal   | 27.12.2019
18 hakim ve savcı açığa alındı

Ankara
Hakimler ve Savcılar Kurulu, FETÖ ile iltisak ve irtibat iddiaları nedeniyle 18 hakim ve savcıyı açığa aldı. 

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